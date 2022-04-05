РФ готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину – СБУ

"Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно вбрасывают ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя. По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит", – отметили в релизе.
В СБУ подчеркнули, что планы оккупантов снять с себя ответственность за убийства жителей Мариуполя – "очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит".
В заблокированном Мариуполе находится около 130 тыс. мирных жителей. Об этом 4 апреля сообщил мэр города Вадим Бойченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя заявляли в начале марта, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.