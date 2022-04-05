ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В заблокированном Мариуполе остается около 130 тыс. мирных жителей
В заблокированном Мариуполе остается около 130 тыс. мирных жителей
Фото: depositphotos.com

После зверств в Буче Киевской области главная задача российской пропаганды – переключить внимание международной и внутренней аудитории. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 5 апреля.

"Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно вбрасывают ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя. По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит", – отметили в релизе.

В СБУ подчеркнули, что планы оккупантов снять с себя ответственность за убийства жителей Мариуполя – "очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/332255105668073

В заблокированном Мариуполе находится около 130 тыс. мирных жителей. Об этом 4 апреля сообщил мэр города Вадим Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из которых около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя заявляли в начале марта, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: СБУ, Украина, пропаганда, Мариуполь, провокации, российская пропаганда, фальсификации, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (81112)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (49649)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (22713)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (21276)
5
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (15218)
6
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (14445)
7
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (14069)
8
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (13961)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS