РФ готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину – СБУ

"Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно вбрасывают ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя. По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей как живой щит", – отметили в релизе.

В СБУ подчеркнули, что планы оккупантов снять с себя ответственность за убийства жителей Мариуполя – "очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит".

В заблокированном Мариуполе находится около 130 тыс. мирных жителей. Об этом 4 апреля сообщил мэр города Вадим Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)