В Мариуполе заблокированы около 130 тыс. мирных жителей – мэр

"130 тыс. гражданского населения находится в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы, их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено. С 13 марта без режима тишины нам удалось отрыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных автомобилях могли выехать из города и добраться до Бердянска. И сейчас этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно", – сказал он.

По словам Бойченко, около 90 тыс. жителей Мариуполя смогли выехать через Бердянск в Запорожье, а вокруг города в селах разместились около 70 тыс. мариупольцев.

Мэр подчеркнул, что российские военные блокируют все попытки доставить в Мариуполь гуманитарный груз, а также частично воруют гуманитарную помощь, которую пытаются передать из Украины, и раздают ее от имени оккупантов.

"Мариуполю нужно предоставить полную эвакуацию и доступ в город, но мы видим, что Российская Федерация блокирует все движущиеся в сторону Мариуполя грузы, никакой груз не дали довезти в город. Ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации жителей, также не доехал. 15 автобусов не пропускают в Васильевке Запорожской области. Я лично свидетель того, как российские военные забирали гуманитарную помощь из наших авто. Мы умоляем международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей Мариуполя", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)