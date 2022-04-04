В Мариуполе заблокированы около 130 тыс. мирных жителей – мэр

"130 тыс. гражданского населения находится в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы, их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено. С 13 марта без режима тишины нам удалось отрыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных автомобилях могли выехать из города и добраться до Бердянска. И сейчас этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно", – сказал он.
По словам Бойченко, около 90 тыс. жителей Мариуполя смогли выехать через Бердянск в Запорожье, а вокруг города в селах разместились около 70 тыс. мариупольцев.
Мэр подчеркнул, что российские военные блокируют все попытки доставить в Мариуполь гуманитарный груз, а также частично воруют гуманитарную помощь, которую пытаются передать из Украины, и раздают ее от имени оккупантов.
"Мариуполю нужно предоставить полную эвакуацию и доступ в город, но мы видим, что Российская Федерация блокирует все движущиеся в сторону Мариуполя грузы, никакой груз не дали довезти в город. Ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации жителей, также не доехал. 15 автобусов не пропускают в Васильевке Запорожской области. Я лично свидетель того, как российские военные забирали гуманитарную помощь из наших авто. Мы умоляем международное сообщество объединиться ради полной эвакуации жителей Мариуполя", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из которых около 210 – дети.
Андрющенко сообщал, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя заявляли в начале марта, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.