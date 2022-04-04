Ключевые бои в ближайшее время будут проходить в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной – МВД

Денисенко: От результатов этих боев будет зависеть результат промежуточного этапа, а может быть, и всей российско-украинской войны Фото: Vadym Denysenko / Facebook

"Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить об устойчивости и мужестве людей, защищающих Мариуполь. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал Денисенко.

Он отметил, что решающие бои будут проходить в течение "следующих дней или недель этой войны".

Также советник министра внутренних дел подчеркнул, что "от результатов этих боев будет зависеть результат промежуточного этапа, а может быть, и всей российско-украинской войны".

Война России против Украины. Главное (обновляется)