Ключевые бои в ближайшее время будут проходить в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной – МВД

"Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить об устойчивости и мужестве людей, защищающих Мариуполь. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал Денисенко.
Он отметил, что решающие бои будут проходить в течение "следующих дней или недель этой войны".
Также советник министра внутренних дел подчеркнул, что "от результатов этих боев будет зависеть результат промежуточного этапа, а может быть, и всей российско-украинской войны".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ход российско-украинских переговоров кардинально изменится, когда Украина даст жесточайший отпор оккупантам на Донбассе, сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он также отметил, что сейчас все основные усилия оккупантов будут брошены на то, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью.