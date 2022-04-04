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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время минометного обстрела в Новодружеске погибли два волонтера, одна из них прикрыла собой коллегу – Гайдай

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Гайдай: Каждый день, несмотря на вражеский огонь, они приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами
Гайдай: Каждый день, несмотря на вражеский огонь, они приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Во время минометного обстрела 3 апреля в Новодружеске погибли два волонтера, которые занимались выдачей гуманитарной помощи местным жителям. Об этом сообщил 4 апреля в Facebook глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Каждый день, несмотря на вражеский огонь, они приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина. Кстати, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память", – рассказал Гайдай.

Он не уточнил фамилии погибших волонтеров. По данным издания "Цензор.НЕТ", это Ольга Курьерова и Юрий Жабин.

В Луганской ОВА сообщили, что из-за российского вторжения за минувшие сутки загорелись два многоэтажных дома в Северодонецке, а также несколько частных домов в Новодружеске.

Отмечается, что за сутки в Луганской и Донецкой областях украинская армия отразила семь атак оккупантов, уничтожила две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Кроме того, подразделения ПВО сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат, а также подбили  один самолет оккупантов.

https://www.facebook.com/odalug/posts/347218997449838

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ход российско-украинских переговоров кардинально изменится, когда Украина даст жесточайший отпор оккупантам на Донбассе, сказал Гайдай в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Он также отметил, что сейчас все основные усилия оккупантов будут брошены на то, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, армия, Донецкая область, война, военные, оккупация, вторжение, Сергей Гайдай, волонтеры, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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