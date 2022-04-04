Во время минометного обстрела в Новодружеске погибли два волонтера, одна из них прикрыла собой коллегу – Гайдай

Гайдай: Каждый день, несмотря на вражеский огонь, они приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"Каждый день, несмотря на вражеский огонь, они приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина. Кстати, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память", – рассказал Гайдай.

Он не уточнил фамилии погибших волонтеров. По данным издания "Цензор.НЕТ", это Ольга Курьерова и Юрий Жабин.

В Луганской ОВА сообщили, что из-за российского вторжения за минувшие сутки загорелись два многоэтажных дома в Северодонецке, а также несколько частных домов в Новодружеске.

Отмечается, что за сутки в Луганской и Донецкой областях украинская армия отразила семь атак оккупантов, уничтожила две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Кроме того, подразделения ПВО сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат, а также подбили один самолет оккупантов.

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