Во время минометного обстрела в Новодружеске погибли два волонтера, одна из них прикрыла собой коллегу – Гайдай

"Каждый день, несмотря на вражеский огонь, они приходили на место сбора и снабжали людей едой и необходимыми вещами. Так было и вчера, пока не прилетела мина. Кстати, одна из погибших спасла жизнь коллеге, прикрыв ее собой, когда начался российский обстрел города. Вечная память", – рассказал Гайдай.
Он не уточнил фамилии погибших волонтеров. По данным издания "Цензор.НЕТ", это Ольга Курьерова и Юрий Жабин.
В Луганской ОВА сообщили, что из-за российского вторжения за минувшие сутки загорелись два многоэтажных дома в Северодонецке, а также несколько частных домов в Новодружеске.
Отмечается, что за сутки в Луганской и Донецкой областях украинская армия отразила семь атак оккупантов, уничтожила две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.
Кроме того, подразделения ПВО сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат, а также подбили один самолет оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ход российско-украинских переговоров кардинально изменится, когда Украина даст жесточайший отпор оккупантам на Донбассе, сказал Гайдай в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Он также отметил, что сейчас все основные усилия оккупантов будут брошены на то, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью.