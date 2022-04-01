Гайдай: Если мы на Донбассе дадим оккупантам жесточайший отпор, то они сядут за стол переговоров с совершенно другими условиями

"Сейчас все основные усилия будут брошены на то, чтобы все-таки захватить Донецкую и Луганскую области полностью. Если мы и тут дадим им отпор жесточайший, то они тогда сядут за стол переговоров с совершенно другими условиями. Не знаю, что будет врать своим Путин, но будут садиться за стол переговоров", – подчеркнул он.

Гайдай напомнил, какими были первые переговоры Украины с Россией, когда РФ исключительно ставила ультиматумы.

"Я не понимаю, насколько люди больные. Забыть украинский язык? Как мы можем перестать на нем говорить? Сейчас на нем говорит гораздо больше людей, чем говорило. Второе: "Сложите оружие". В смысле, "сложите оружие"? То есть пришли какие-то гопники во двор, пытаются битами нас побить. Мы позабирали эти биты, поломали троих из пятерых, и эти двое говорят: "Ну вы сложите биты – и тогда будем договариваться на наших условиях". В смысле? Мы вон ваших положили уже троих и дальше забьем и остальных тоже. Поэтому никто не сложит оружие", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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