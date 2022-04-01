Гайдай: Если мы на Донбассе дадим оккупантам жесточайший отпор, то они сядут за стол переговоров с совершенно другими условиями

"Сейчас все основные усилия будут брошены на то, чтобы все-таки захватить Донецкую и Луганскую области полностью. Если мы и тут дадим им отпор жесточайший, то они тогда сядут за стол переговоров с совершенно другими условиями. Не знаю, что будет врать своим Путин, но будут садиться за стол переговоров", – подчеркнул он.
Гайдай напомнил, какими были первые переговоры Украины с Россией, когда РФ исключительно ставила ультиматумы.
"Я не понимаю, насколько люди больные. Забыть украинский язык? Как мы можем перестать на нем говорить? Сейчас на нем говорит гораздо больше людей, чем говорило. Второе: "Сложите оружие". В смысле, "сложите оружие"? То есть пришли какие-то гопники во двор, пытаются битами нас побить. Мы позабирали эти биты, поломали троих из пятерых, и эти двое говорят: "Ну вы сложите биты – и тогда будем договариваться на наших условиях". В смысле? Мы вон ваших положили уже троих и дальше забьем и остальных тоже. Поэтому никто не сложит оружие", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что российские оккупанты теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса".
Генштаб Вооруженных сил Украины 29 марта подтвердил перемещение оккупантов вблизи Киева, а позже заявил, что "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство ВСУ и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить столицу.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что часть отведенных Россией подразделений передислоцирована на харьковское и донецкое направления.
В НАТО считают, что Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса. В британской разведке прогнозируют, что в ближайшее время в окрестностях Киева развернутся ожесточенные бои между украинской армией и российскими оккупантами.