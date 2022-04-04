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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В отличие от Бучи, они уверены, что пришли сюда надолго". Советник мэра Мариуполя ответил британской разведке, что город уже не является целью оккупантов

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Британская разведка сообщала, что захват Мариуполя обеспечит сухопутный коридор из РФ на оккупированную территорию Крыма
Британская разведка сообщала, что захват Мариуполя обеспечит сухопутный коридор из РФ на оккупированную территорию Крыма
Фото: ЕРА

Мариуполь не является целью российских оккупантов, они уничтожают город за то, что в 2014 году его жители сопротивлялись оккупации РФ. Об этом написал 4 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

3 апреля британская разведка сообщила в Twitter, что "Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма".

Андрющенко прокомментировал разведданные Великобритании, отметив, что у российских оккупантов уже проложен коридор в Крым.

"Вроде так, если не знать карту дорог в районе Мариуполя. Дело в том, что после оккупации Сартаны и Никольского со стороны Крыма и взятия под контроль участка от Широкино до Мариуполя у оккупантов уже есть проездной сухопутный коридор в Крым", – написал он.

По словам советника мэра, Мариуполь не является "ключевой точкой инфраструктуры для оккупантов", а уничтожают город они за то, что России не удалось его оккупировать в 2014 году.

"Не секрет, что, в отличие от Бучи, они уверены, что пришли сюда надолго. И при этом уничтожают все вдребезги. Какова бы ни была цель попытки оккупации Мариуполя, бесспорно одно: главная цель – не коридор. А уничтожение всего и всех, что не покорилось с 2014 года и относит себя к Украине", – подчеркнул Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из которых около 210 – дети.

Андрющенко сообщал, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя заявляли в начале марта, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: Россия, Крым, Украина, Великобритания, война, военные, оккупация, Мариуполь, разведка, вторжение, Широкино, Сартана, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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