"В отличие от Бучи, они уверены, что пришли сюда надолго". Советник мэра Мариуполя ответил британской разведке, что город уже не является целью оккупантов

3 апреля британская разведка сообщила в Twitter, что "Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма".

Андрющенко прокомментировал разведданные Великобритании, отметив, что у российских оккупантов уже проложен коридор в Крым.

"Вроде так, если не знать карту дорог в районе Мариуполя. Дело в том, что после оккупации Сартаны и Никольского со стороны Крыма и взятия под контроль участка от Широкино до Мариуполя у оккупантов уже есть проездной сухопутный коридор в Крым", – написал он.

По словам советника мэра, Мариуполь не является "ключевой точкой инфраструктуры для оккупантов", а уничтожают город они за то, что России не удалось его оккупировать в 2014 году.

"Не секрет, что, в отличие от Бучи, они уверены, что пришли сюда надолго. И при этом уничтожают все вдребезги. Какова бы ни была цель попытки оккупации Мариуполя, бесспорно одно: главная цель – не коридор. А уничтожение всего и всех, что не покорилось с 2014 года и относит себя к Украине", – подчеркнул Андрющенко.

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