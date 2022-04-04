"В отличие от Бучи, они уверены, что пришли сюда надолго". Советник мэра Мариуполя ответил британской разведке, что город уже не является целью оккупантов

3 апреля британская разведка сообщила в Twitter, что "Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма".
Андрющенко прокомментировал разведданные Великобритании, отметив, что у российских оккупантов уже проложен коридор в Крым.
"Вроде так, если не знать карту дорог в районе Мариуполя. Дело в том, что после оккупации Сартаны и Никольского со стороны Крыма и взятия под контроль участка от Широкино до Мариуполя у оккупантов уже есть проездной сухопутный коридор в Крым", – написал он.
По словам советника мэра, Мариуполь не является "ключевой точкой инфраструктуры для оккупантов", а уничтожают город они за то, что России не удалось его оккупировать в 2014 году.
"Не секрет, что, в отличие от Бучи, они уверены, что пришли сюда надолго. И при этом уничтожают все вдребезги. Какова бы ни была цель попытки оккупации Мариуполя, бесспорно одно: главная цель – не коридор. А уничтожение всего и всех, что не покорилось с 2014 года и относит себя к Украине", – подчеркнул Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из которых около 210 – дети.
Андрющенко сообщал, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя заявляли в начале марта, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.