Оккупанты временно отказались от блокирования и захвата Киева – Генштаб ВСУ

На слобожанском направлении агрессор продолжает блокировать город Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.
На изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, но потерпели поражение.
В Донецкой области россияне продолжают штурмовать Мариуполь.
На южнобужском направлении российские войска пытаются вести боевые действия с целью выхода на административную границу Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)