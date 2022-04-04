Оккупанты временно отказались от блокирования и захвата Киева – Генштаб ВСУ

"Оккупанты продолжают нанесение ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику Сил обороны", – говорится в сообщении.

На полесском направлении, по информации Генштаба, враг "завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений с территории Беларуси в РФ". По имеющейся информации, отдельные подразделения перебрасываются военно-транспортными самолетами в Белгород.