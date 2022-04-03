Зеленский: Каждый виновный в военных преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, найден и наказан

Он подчеркнул, что, хотя украинцы выгнали врага с территории нескольких областей, другие города и села остаются под контролем российских войск.
"И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Потому что такова природа российских военных, пришедших на нашу землю. Это выродки, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", – сказал президент.
Он пообещал, что все партнеры Украины будут подробно информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории страны, а военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН 5 апреля. Кроме того, по словам Зеленского, будет введен новый санкционный пакет против России.
"Но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю", – отметил Зеленский.
Он сообщил, что решил создать специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории Украины.
"Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", – сообщил президент.
По его словам, МИД, Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, разведка и другие структуры должны приложить все усилия, чтобы этот механизм заработал немедленно.
"Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, найден и наказан", – подчеркнул Зеленский.
Он также сообщил, что в Буче уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни и предоставить безопасность людям.
"Потому что Россию выгнали. А Украина возвращается. И возвращает жизнь", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче.