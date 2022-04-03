Зеленский: Каждый виновный в военных преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, найден и наказан

Зеленский: Такова природа российских военных, пришедших на нашу землю. Это выродки, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы Фото: president.gov.ua

Он подчеркнул, что, хотя украинцы выгнали врага с территории нескольких областей, другие города и села остаются под контролем российских войск.

"И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств. Потому что такова природа российских военных, пришедших на нашу землю. Это выродки, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы", – сказал президент.

Он пообещал, что все партнеры Украины будут подробно информированы о том, что происходило на временно оккупированной территории страны, а военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН 5 апреля. Кроме того, по словам Зеленского, будет введен новый санкционный пакет против России.

"Но уверен, что этого мало. Нужны еще выводы. Не только о России, но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю", – отметил Зеленский.

Он сообщил, что решил создать специальный механизм правосудия для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории Украины.

"Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", – сообщил президент.

По его словам, МИД, Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, разведка и другие структуры должны приложить все усилия, чтобы этот механизм заработал немедленно.

"Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, найден и наказан", – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что в Буче уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни и предоставить безопасность людям.

"Потому что Россию выгнали. А Украина возвращается. И возвращает жизнь", – добавил президент.

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