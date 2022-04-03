Украина инициировала спецзаседание постоянного совета ОБСЕ в связи с преступлениями российских войск против мирных жителей Киевской области

Об этом "Укринформу" 3 апреля сообщили в постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене.

"Мы обратились к польскому председательству с просьбой созвать специальное заседание постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками гражданского населения, совершенными российскими солдатами в городах и селах Киевской области, в частности в Буче", – сказал собеседник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. "Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", – заявила она.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.