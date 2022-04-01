МИД Украины: Деструктивная позиция РФ, которая заблокировала мандат миссии ОБСЕ, не позволит ей избежать ответственности

"Блокировка мандата миссии подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины. Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности. Но деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности ни военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов", – заявили в МИД.
В комментарии указано, что Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и заинтересована в продолжении работы миссии в пределах всей международно признанной украинской территории.
"В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям польского председательства и генерального секретаря ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине", – заявили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.
3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками.
6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.
31 марта стало известно, что Россия заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".