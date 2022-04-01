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ВОЙНА В УКРАИНЕ

МИД Украины: Деструктивная позиция РФ, которая заблокировала мандат миссии ОБСЕ, не позволит ей избежать ответственности

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В МИД прокомментировали прекращение мандата миссии ОБСЕ
В МИД прокомментировали прекращение мандата миссии ОБСЕ
Фото: depositphotos.com

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с сегодняшнего дня прекращается из-за позиции России, которая заблокировала его продление. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 1 апреля.

"Блокировка мандата миссии подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины. Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности. Но деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности ни военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов", – заявили в МИД.

В комментарии указано, что Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и заинтересована в продолжении работы миссии в пределах всей международно признанной украинской территории.

"В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям польского председательства и генерального секретаря ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками. 

6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.

31 марта стало известно, что Россия заблокировала продление мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, МИД Украины, война России против Украины
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