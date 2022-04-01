МИД Украины: Деструктивная позиция РФ, которая заблокировала мандат миссии ОБСЕ, не позволит ей избежать ответственности

"Блокировка мандата миссии подтверждает сознательный выбор Москвы в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины. Россия не заинтересована в работе СММ ОБСЕ, которая должна была фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности. Но деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности ни военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов", – заявили в МИД.

В комментарии указано, что Украина всегда поддерживала мандат СММ ОБСЕ и заинтересована в продолжении работы миссии в пределах всей международно признанной украинской территории.

"В этом контексте выражаем решительную поддержку усилиям польского председательства и генерального секретаря ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)