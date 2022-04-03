Генсек ООН: Глубоко шокирован фотографиями мирных жителей, убитых в Буче

"Я глубоко шокирован фотографиями мирных жителей, убитых в Буче, Украина. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективной ответственности", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
I am deeply shocked by the images of civilians killed in Bucha, Ukraine.— António Guterres (@antonioguterres) April 3, 2022
It is essential that an independent investigation leads to effective accountability.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче.