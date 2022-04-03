Джонсон: Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина

Джонсон: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна Фото: EPA

"Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним свидетельством того, что [президент РФ Владимир] Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также расширяем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", – заявил Джонсон.

Он добавил, что Великобритания была "на передовой в поддержке Международного уголовного суда по расследованию зверств, совершенных в Украине".

"Министерство финансов санкционировало дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей – мы не успокоимся, пока правосудие не победит", – заявил глава британского правительства.

No denial or disinformation from the Kremlin can hide what we all know to be the truth – Putin is desperate, his invasion is failing, and Ukraine’s resolve has never been stronger. 2/4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 3, 2022

The UK has been at the forefront of supporting the @IntlCrimCourt’s investigation into atrocities committed in Ukraine, and @DominicRaab has authorised additional financial support and the deployment of specialist investigators – we will not rest until justice is served. 4/4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 3, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)