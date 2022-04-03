Джонсон: Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина

"Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним свидетельством того, что [президент РФ Владимир] Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также расширяем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", – заявил Джонсон.
Он добавил, что Великобритания была "на передовой в поддержке Международного уголовного суда по расследованию зверств, совершенных в Украине".
"Министерство финансов санкционировало дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей – мы не успокоимся, пока правосудие не победит", – заявил глава британского правительства.
No denial or disinformation from the Kremlin can hide what we all know to be the truth – Putin is desperate, his invasion is failing, and Ukraine’s resolve has never been stronger. 2/4— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 3, 2022
The UK has been at the forefront of supporting the @IntlCrimCourt’s investigation into atrocities committed in Ukraine, and @DominicRaab has authorised additional financial support and the deployment of specialist investigators – we will not rest until justice is served. 4/4— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 3, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование.
Украина инициирует созыв специальное заседание постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.