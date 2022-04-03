"Полон смерти, боли и горя". Кличко показал разрушенный Гостомель

"Освобожденные от орков пригороды Киева выглядят ужасно... Полуразрушенные, разграбленные, исполненные смерти, боли и горя. Вчера был в Буче, сегодня – в Гостомеле. Города под Киевом, принявшие на себя рвавшийся в столицу удар врага, придется отстраивать практически заново. А сначала – разминировать дома и улицы, хоронить убитых российскими зверями мирных жителей", – написал Кличко.
Мэр Киева отметил, что Россия не сможет сломать украинцев.
"Но оркам нас не сломать! Мы выстоим и восстановим все, что так долго строили и создавали", – подытожил Кличко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование.
Украина инициирует созыв специальное заседание постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области.