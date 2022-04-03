"Полон смерти, боли и горя". Кличко показал разрушенный Гостомель

"Освобожденные от орков пригороды Киева выглядят ужасно... Полуразрушенные, разграбленные, исполненные смерти, боли и горя. Вчера был в Буче, сегодня – в Гостомеле. Города под Киевом, принявшие на себя рвавшийся в столицу удар врага, придется отстраивать практически заново. А сначала – разминировать дома и улицы, хоронить убитых российскими зверями мирных жителей", – написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что Россия не сможет сломать украинцев.

"Но оркам нас не сломать! Мы выстоим и восстановим все, что так долго строили и создавали", – подытожил Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)