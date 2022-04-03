Шольц: Международным организациям должен быть предоставлен доступ в освобожденные районы Киевской области для документирования зверств военных РФ

"Жуткие и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. Расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков, в Буче, которую до недавнего времени контролировали российские военные. Я требую, чтобы международным организациям был предоставлен доступ в эти районы для самостоятельного документирования зверств. Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", – заявил канцлер в Twitter.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ich verlange, dass internationale Organisationen Zugang erhalten zu diesen Gebieten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren. Die Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären und die Täter zur Rechenschaft ziehen. 2/2— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 3, 2022
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование.
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче.