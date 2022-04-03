Шольц: Международным организациям должен быть предоставлен доступ в освобожденные районы Киевской области для документирования зверств военных РФ

"Жуткие и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. Расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков, в Буче, которую до недавнего времени контролировали российские военные. Я требую, чтобы международным организациям был предоставлен доступ в эти районы для самостоятельного документирования зверств. Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", – заявил канцлер в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.

Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование.

Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче.