Столтенберг об убийствах мирных жителей Бучи: Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями

"Такой жестокости по отношению к гражданскому населению мы не видели в Европе десятилетиями. И это ужасно и абсолютно неприемлемо, что мирные жители становятся мишенью и их убивают. И это просто подчеркивает важность того, что эта война должна закончиться", – заявил Столтенберг.

Также он сказал, что "решительно приветствует" расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)