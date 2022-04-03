Епифаний: Российский тиран, поддерживающий его народ и их войска пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев

"Массовые убийства мирного населения – это признак геноцида. Все то, что можно увидеть сейчас в Киевской области, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войско пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев", – написал он.
Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби «звільнити» Україну від українців.— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) April 3, 2022
Епифаний напомнил об убитых мирных жителях населенных пунктов Киевской области, которые были под российской оккупацией.
"В освобожденных городах и селах северной Киевщины, в Ирпене, в Буче, в Гостомеле и в других еще недавно цветущих и уютных уголках нашего края найдены тела многочисленных жертв русского насилия. Убитые мирные жители лежат у своих домов и в братских могилах. Мужчины, женщины, дети. Те, кто пытался спастись бегством и кто оставался в домах. Сотни, а может быть, тысячи невинных за несколько недель русской оккупации были замучены. К этому не могла побуждать военная необходимость, ведь мирные жители не представляли угрозы оккупантам", – написал митрополит.
Чоловіки, жінки, діти. Ті, хто намагався врятуватися втечею і хто залишався в оселях. Сотні, а можливо тисячі невинних за кілька тижнів російської окупації були закатовані. До цього не могла спонукати військова необхідність, адже мирні мешканці не становили загрози окупантам. 2/— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) April 3, 2022
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. "Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", – заявила она.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.