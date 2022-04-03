Епифаний: Российский тиран, поддерживающий его народ и их войска пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев

"Массовые убийства мирного населения – это признак геноцида. Все то, что можно увидеть сейчас в Киевской области, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войско пришли на нашу землю, чтобы "освободить" Украину от украинцев", – написал он.

Масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в інших містах і селах України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби «звільнити» Україну від українців. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) April 3, 2022

Епифаний напомнил об убитых мирных жителях населенных пунктов Киевской области, которые были под российской оккупацией.

"В освобожденных городах и селах северной Киевщины, в Ирпене, в Буче, в Гостомеле и в других еще недавно цветущих и уютных уголках нашего края найдены тела многочисленных жертв русского насилия. Убитые мирные жители лежат у своих домов и в братских могилах. Мужчины, женщины, дети. Те, кто пытался спастись бегством и кто оставался в домах. Сотни, а может быть, тысячи невинных за несколько недель русской оккупации были замучены. К этому не могла побуждать военная необходимость, ведь мирные жители не представляли угрозы оккупантам", – написал митрополит.