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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штаб на ЧАЭС, комендатура в Чернобыле, окопы в лесах. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали об оккупантах на ЧАЭС

Информация, что оккупанты копали окопы в лесах в зоне отчуждения, подтвердилась
Информация, что оккупанты копали окопы в лесах в зоне отчуждения, подтвердилась
Фото: depositphotos.com

Российские войска, оккупировавшие Чернобыльскую АЭС в Киевской области до конца марта, устроили штаб на территории станции. Об этом рассказал на брифинге 3 апреля глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгений Крамаренко, сообщает "Укринформ".

По его словам, на территории ЧАЭС  находилось около тысячи российских военных, в городе Чернобыль – до 500.

"Главный их штаб находился на территории ЧАЭС. Там было около 50 единиц техники и около тысячи солдат охраняли изнутри Чернобыльскую АЭС", – сказал Крамаренко.

Кроме того, захватчики устроили комендатуру в Чернобыле, где находилось до 500 человек.

"Сколько по лесам сидело в тех окопах, которые мы обнаруживаем, – мы не знаем", – добавил чиновник.

По его словам, при выходе из оккупированной части Киевской области через Чернобыль прошли около 10 тыс. единиц российской техники. Вся эта техника могла испытать радиационное загрязнение, а российские солдаты – получить облучение.

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.

31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в ГАЗО. 

Теги: Чернобыльская АЭС, радиация, АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, зона отчуждения, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, российские военные, российские оккупанты
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