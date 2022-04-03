Штаб на ЧАЭС, комендатура в Чернобыле, окопы в лесах. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали об оккупантах на ЧАЭС

Информация, что оккупанты копали окопы в лесах в зоне отчуждения, подтвердилась Фото: depositphotos.com

По его словам, на территории ЧАЭС находилось около тысячи российских военных, в городе Чернобыль – до 500.

"Главный их штаб находился на территории ЧАЭС. Там было около 50 единиц техники и около тысячи солдат охраняли изнутри Чернобыльскую АЭС", – сказал Крамаренко.

Кроме того, захватчики устроили комендатуру в Чернобыле, где находилось до 500 человек.

"Сколько по лесам сидело в тех окопах, которые мы обнаруживаем, – мы не знаем", – добавил чиновник.

По его словам, при выходе из оккупированной части Киевской области через Чернобыль прошли около 10 тыс. единиц российской техники. Вся эта техника могла испытать радиационное загрязнение, а российские солдаты – получить облучение.