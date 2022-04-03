Штаб на ЧАЭС, комендатура в Чернобыле, окопы в лесах. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения рассказали об оккупантах на ЧАЭС

По его словам, на территории ЧАЭС находилось около тысячи российских военных, в городе Чернобыль – до 500.
"Главный их штаб находился на территории ЧАЭС. Там было около 50 единиц техники и около тысячи солдат охраняли изнутри Чернобыльскую АЭС", – сказал Крамаренко.
Кроме того, захватчики устроили комендатуру в Чернобыле, где находилось до 500 человек.
"Сколько по лесам сидело в тех окопах, которые мы обнаруживаем, – мы не знаем", – добавил чиновник.
По его словам, при выходе из оккупированной части Киевской области через Чернобыль прошли около 10 тыс. единиц российской техники. Вся эта техника могла испытать радиационное загрязнение, а российские солдаты – получить облучение.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич. При этом они захватили в плен военнослужащих Национальной гвардии, охранявших станцию.
31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в ГАЗО.