На Чернобыльской АЭС снова подняли флаг Украины

"На промплощадке Чернобыльской АЭС снова развевается флаг Украины и прозвучал гимн Украины. В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС", – сообщается в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

30 марта в Пентагоне заявили, что РФ начала выводить войска из зоны Чернобыльской АЭС в Беларусь.

31 марта "Энергоатом" получил подтверждение, что оккупанты покидают ЧАЭС. "На станции еще остается небольшое количество рашистов", – отмечалось в сообщении, опубликованном днем. Госпредприятие также опубликовало "Акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции", подписанный оккупантами. В "акте" утверждается, что у администрации станции, персонал которой удерживали в заложниках, "нет претензий" к национальной гвардии РФ. В Госагентстве по управлению зоной отчуждения подчеркнули: "документ" персонал подписывал под давлением.

Вечером того же дня на станции уже не было посторонних.

Кроме того, 31 марта "Энергоатом" получил подтверждение информации о том, что оккупанты окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненном месте зоны отчуждения. "Не удивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни", – отметили в компании.