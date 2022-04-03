Посол Великобритании: Уже ясно, что изнасилование было частью арсенала россиян в войне против Украины

"Изнасилование – это оружие войны. Хотя мы еще не знаем всей степени его использования в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала россиян. Женщин насилуют на глазах у их детей, девочек – на глазах у их семей, как преднамеренный акт порабощения. Изнасилование – военное преступление", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of * arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях, пишет "Украинская правда".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович так говорил о происходящем в оккупированных населенных пунктах под Киевом: "Систематически наблюдаются многочисленные случаи, когда в городах вокруг Киева изнасилования, массовые расстрелы местного населения… Если раньше такие случаи были единичными, то ситуация ухудшилась. Российская армия намеренно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки".