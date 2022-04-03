Посол Великобритании: Уже ясно, что изнасилование было частью арсенала россиян в войне против Украины

Симмонс: Женщин насилуют на глазах у их детей, девочек – на глазах у их семей, как преднамеренный акт порабощения Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

"Изнасилование – это оружие войны. Хотя мы еще не знаем всей степени его использования в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала россиян. Женщин насилуют на глазах у их детей, девочек – на глазах у их семей, как преднамеренный акт порабощения. Изнасилование – военное преступление", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of * arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022