Международные эксперты помогают Украине расследовать преступления российских оккупантов – Офис генпрокурора

Во время встречи они обсудили дальнейшее сотрудничество.
"Мы уже активно работаем со специалистами по международному гуманитарному праву и военными аналитиками, имеющими значительный опыт расследования международных преступлений. И с нетерпением ждем личной встречи с этой многонациональной командой в ближайшие дни", – отметила Венедиктова.
Ван Шаак пообещала рассмотреть возможность привлечения к расследованию сексуальных преступлений оккупантов против украинских женщин лучших специалистов.
"Мы предложили совместно развивать возможности нашей главной доказательной платформы warcrimes.gov.ua. Пока в этот хаб свидетели, потерпевшие и все неравнодушные послали более 6 тыс. материалов", – добавила генпрокурор.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях, пишет "Украинская правда".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович так говорил о происходящем в оккупированных населенных пунктах под Киевом: "Cистематически наблюдаются многочисленные случаи, когда в городах вокруг Киева изнасилования, массовые расстрелы местного населения… Если раньше такие случаи были единичными, то ситуация ухудшилась. Российская армия намеренно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки".