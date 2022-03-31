Международные эксперты помогают Украине расследовать преступления российских оккупантов – Офис генпрокурора

Во время встречи они обсудили дальнейшее сотрудничество.

"Мы уже активно работаем со специалистами по международному гуманитарному праву и военными аналитиками, имеющими значительный опыт расследования международных преступлений. И с нетерпением ждем личной встречи с этой многонациональной командой в ближайшие дни", – отметила Венедиктова.

Ван Шаак пообещала рассмотреть возможность привлечения к расследованию сексуальных преступлений оккупантов против украинских женщин лучших специалистов.

"Мы предложили совместно развивать возможности нашей главной доказательной платформы warcrimes.gov.ua. Пока в этот хаб свидетели, потерпевшие и все неравнодушные послали более 6 тыс. материалов", – добавила генпрокурор.

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