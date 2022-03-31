Украинка рассказала британской The Times об изнасиловании российскими оккупантами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 22 марта информировала о случившемся с этой женщиной. Пострадавшую изнасиловал один из российских оккупантов, которые вторглись на территорию Броварского района. Мужа пострадавшей убили, но она и ребенок выжили. Украинские правоохранители объявили о подозрении российскому военному и объявили его в розыск.

Украинка, о которой рассказала Венедиктова, сообщила британским журналистам, что ее изнасиловали двое российских военных, один из них – командир – представился Михаилом Романовым. Последнего женщина опознала по профилю в соцсетях.

Мужа пострадавшей убили во дворе их дома. Романов, по словам женщины, сказал, что застрелил ее мужа, "потому что он нацист". Потом он велел женщине раздеться и изнасиловал ее, то же сделал его подчиненный, говорит пострадавшая.

Четырехлетний сын украинки прятался в это время в котельной и плакал. По словам женщины, оккупанты говорили ей "пойти заткнуть его и вернуться", угрожая оружием.

Оккупанты ушли, а потом через 20 минут вернулись и снова ее изнасиловали. Когда Романов и его подчиненный вернулись в дом в третий раз, они были настолько пьяны, что уснули в креслах. Тогда она забрала сына, который оставался в котельной, и сбежала с ним от оккупантов, сначала пряталась у родных в Броварах, потом эвакуировалась в Тернополь.

Она говорит, что не смогла рассказать ребенку, что его отец убит. Мальчик видел тело погибшего, но не узнал его, сказала женщина. Тело мужа она по состоянию на 28 марта не могла забрать из-за пребывания оккупантов в населенном пункте.

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