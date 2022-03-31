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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинка рассказала британской The Times об изнасиловании российскими оккупантами

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Оккупанта, который насиловал женщину, объявили в розыск
Оккупанта, который насиловал женщину, объявили в розыск
Фото: ЕРА (архив)

Жительница села Шевченково Броварского района, которую в марте изнасиловали российские оккупанты, поговорила с журналистами британской газеты The Times, ее интервью вышло 28 марта.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 22 марта информировала о случившемся с этой женщиной. Пострадавшую изнасиловал один из российских оккупантов, которые вторглись на территорию Броварского района. Мужа пострадавшей убили, но она и ребенок выжили. Украинские правоохранители объявили о подозрении российскому военному и объявили его в розыск. 

Украинка, о которой рассказала Венедиктова, сообщила британским журналистам, что ее изнасиловали двое российских военных, один из них – командир – представился Михаилом Романовым. Последнего женщина опознала по профилю в соцсетях. 

Мужа пострадавшей убили во дворе их дома. Романов, по словам женщины, сказал, что застрелил ее мужа, "потому что он нацист". Потом он велел женщине раздеться и изнасиловал ее, то же сделал его подчиненный, говорит пострадавшая.  

Четырехлетний сын украинки прятался в это время в котельной и плакал. По словам женщины, оккупанты говорили ей "пойти заткнуть его и вернуться", угрожая оружием.

Оккупанты ушли, а потом через 20 минут вернулись и снова ее изнасиловали. Когда Романов и его подчиненный вернулись в дом в третий раз, они были настолько пьяны, что уснули в креслах. Тогда она забрала сына, который оставался в котельной, и сбежала с ним от оккупантов, сначала пряталась у родных в Броварах, потом эвакуировалась в Тернополь. 

Она говорит, что не смогла рассказать ребенку, что его отец убит. Мальчик видел тело погибшего, но не узнал его, сказала женщина. Тело мужа она по состоянию на 28 марта не могла забрать из-за пребывания оккупантов в населенном пункте. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях, пишет "Украинская правда"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович так говорил о происходящем в оккупированных населенных пунктах под Киевом: "Cистематически наблюдаются многочисленные случаи, когда в городах вокруг Киева изнасилования, массовые расстрелы местного населения… Если раньше такие случаи были единичными, то ситуация ухудшилась. Российская армия намеренно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки".

Теги: Россия, убийство, изнасилование, война России против Украины, женщины, интервью, мальчик, ребенок, отец, украинки, российские оккупанты
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