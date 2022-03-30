По Днепру, вероятно, нанесли ракетный удар – Филатов

"Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "Был взрыв" не перегружаем. Ждем официального сообщения от военной администрации. Больше без комментариев. РоZZия, гори в аду", – написал он.

Заместитель Филатова Михаил Лысенко в Facebook призвал не публиковать информацию о месте взрывов.

"Мы уже не знаем, на каком языке обратиться к жителям нашего города о том, что не надо показывать в соцсетях и в различных группах фото, видео и сообщения о ракетных ударах. На каком языке вам это повторить еще раз? Немецкий? Португальский? Вы просто скажите. У меня нет слов", – заявил он.

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