JYSK окончательно уходит из России

Магазины JYSK в РФ были закрыты с 3 марта. Сегодня компания объявила, что магазины будут окончательно закрыты, а ритейлер полностью уйдет из России.
"Мы приехали в Россию с намерением сделать отличное предложение для населения России, и у нас был отличный старт в России, за что я могу только похвалить всех причастных коллег. Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России", – сказал президент и главный исполнительный директор JYSK Ян Бег.
31 марта магазины сети в России временно вновь откроются для распродажи, а как только товары в магазинах будут проданы, они будут закрыты навсегда.
"Никто в управленческой команде не чувствует себя хорошо в этой ситуации. Я в том числе. Однако я не сомневаюсь, что это правильно", – сказал Бег.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 400 компаний.
Министерство иностранных дел Украины 21 марта опубликовало список крупнейших компаний, решивших остаться в России, несмотря на ее агрессию против Украины. В перечень вошли 47 компаний.