JYSK окончательно уходит из России

Магазины JYSK в РФ были закрыты с 3 марта. Сегодня компания объявила, что магазины будут окончательно закрыты, а ритейлер полностью уйдет из России.

"Мы приехали в Россию с намерением сделать отличное предложение для населения России, и у нас был отличный старт в России, за что я могу только похвалить всех причастных коллег. Однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России", – сказал президент и главный исполнительный директор JYSK Ян Бег.

31 марта магазины сети в России временно вновь откроются для распродажи, а как только товары в магазинах будут проданы, они будут закрыты навсегда.

"Никто в управленческой команде не чувствует себя хорошо в этой ситуации. Я в том числе. Однако я не сомневаюсь, что это правильно", – сказал Бег.