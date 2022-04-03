Зеленский: Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России

Зеленский: Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не могут победить нерешительность, которую передают преемникам вместе с должностями Фото: president.gov.ua

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не обвиняет в совершенных преступлениях ни Запад, ни кого-либо еще, кроме конкретных российских военных и тех, кто отдавал им приказы.

"Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь в такую Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков, в такой Мариуполь", – отметил президент.

Он напомнил, что сегодня – 14-я годовщина саммита НАТО в Бухаресте, когда, по его мнению, был шанс убрать Украину из "серой зоны" между НАТО и Россией, в отношении которой в Москве "полагают, что им здесь все позволено".

"За оптимистичными дипломатическими формулировками о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, могут успокоить Россию. Смогут убедить ее уважать Украину и жить рядом с нами", – сказал Зеленский.

Он отметил, что за прошедшие 14 лет Украина пережила революцию и восемь лет войны на Донбассе и теперь борется за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй мировой.

"14 лет назад руководитель России в Бухаресте сказал западным лидерам, что нет такой страны, как Украина. А мы доказываем, что есть такая страна. Была и будет. Мы не будем прятаться за сильными мира сего. Мы не будем никого уговаривать", – сказал президент.

По его мнению, Украина не должна была и просить об оружии для защиты – другим странам следовало предоставить его без просьб, потому что они видели, "какое зло пришло и что именно оно принесло с собой".

"Мы видим, что на кону в этой войне. Мы видим, что мы защищаем... Мы победим в этой войне. Даже если отдельные политики так и не могут победить нерешительность, которую они передают преемникам вместе с должностями", – пообещал Зеленский.