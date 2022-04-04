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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За месяц войны против Украины произошло в три раза больше хакерских атак, чем за аналогичный период 2021 года – Госспецсвязи

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В Украине увеличилось число кибератак, сообщили в Госспецсвязи
В Украине увеличилось число кибератак, сообщили в Госспецсвязи
Фото: depositphotos.com

За месяц войны произошло втрое больше хакерских атак разного вида против Украины, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Госспецсвязи в Facebook.

В пресс-службе отметили, что самыми популярными видами атак остаются фишинговые рассылки, распространение вредоносного программного обеспечения и DDoS-атаки.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, что атакуют прежде всего государственные учреждения, финансовый, оборонный сектор, операторов связи, местные органы власти, логистические компании, медиа.

"Мы также видим многочисленные попытки хакеров взломать ресурсы, собирающие информацию о военных преступлениях России в Украине. Госспецсвязи прилагает усилия для обеспечения их киберзащиты. Уверяем, что пользоваться ими безопасно. В целом за месяц войны уже произошло почти в три раза больше хакерских атак разного вида, чем за аналогичный период прошлого года. Однако большинство из них безуспешны и почти не влияют на работу критической информационной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/dsszzi/posts/287120886932388

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В СБУ сообщали 2 апреля, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Служба безопасности страны обнаружила и нейтрализовала более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Госспецсвязи, война России против Украины, кибератака
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