За месяц войны против Украины произошло в три раза больше хакерских атак, чем за аналогичный период 2021 года – Госспецсвязи

В пресс-службе отметили, что самыми популярными видами атак остаются фишинговые рассылки, распространение вредоносного программного обеспечения и DDoS-атаки.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь рассказал, что атакуют прежде всего государственные учреждения, финансовый, оборонный сектор, операторов связи, местные органы власти, логистические компании, медиа.

"Мы также видим многочисленные попытки хакеров взломать ресурсы, собирающие информацию о военных преступлениях России в Украине. Госспецсвязи прилагает усилия для обеспечения их киберзащиты. Уверяем, что пользоваться ими безопасно. В целом за месяц войны уже произошло почти в три раза больше хакерских атак разного вида, чем за аналогичный период прошлого года. Однако большинство из них безуспешны и почти не влияют на работу критической информационной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)