В ночь вторжения Россия хотела уничтожить всю киберзащиту Украины – СБУ

СБУ нейтрализовала с 24 февраля более 120 мощных кибератак на государственные ресурсы, сказал Дехтяренко Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Самое большое их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю цифровую защиту Украины. Впрочем, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ. Сотрудники СБУ обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные электронные ресурсы или использовать их для распространения пропагандистских материалов. Удалось предотвратить взлом IТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ нашего государства", – заявил спикер СБУ.

Как сказал Дехтяренко, сейчас работают платформы для круглосуточного обмена информацией между всеми институциями, которые могут стать объектами вражеских посягательств.

"Кроме того, СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь к ответственности организаторов и всех участников подрывной деятельности и агрессии против Украины. По предварительным данным, организацией кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, в том числе представители ФСБ и российской военной разведки", – добавил он.

По информации СБУ, выполняли кибердиверсии российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon и Vermin.

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