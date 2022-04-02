The Times сообщила, что хакеры из Китая атаковали Украину перед вторжением РФ. В СБУ прокомментировали

В СБУ заявили, что не имеют информации о хакерской атаке из Китая Фото: depositphotos.com

Ссылаясь на данные внутренних документов Службы безопасности Украины, газета писала, что более 600 сайтов, принадлежащих Министерству обороны и другим учреждениям, подверглись тысячам попыток взлома, которые координировались китайским правительством.

Кибератака якобы была направлена на кражу данных и поиск уязвимостей, чтобы уничтожить информацию о критической инфраструктуре.

Серия атак, совершаемых хакерами, связанных с правительством Китая, началась 20 февраля, а ее пик пришелся на 23 февраля, пишет газета.

Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сказал в комментарии "ГОРДОН", что СБУ "не имеет отношения к выводам, обнародованным журналистами издания The Times".

"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая, – сказал он. – У Службы безопасности Украины пока нет таких данных, и никакое расследование по этому поводу не ведется".

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