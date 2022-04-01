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СМИ сообщили, что спецслужбы РФ годами имели доступ к IT-системе МИД Венгрии. Оппозиция требует отставки Сийярто

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Сийярто знал о взломе, пишут СМИ
Сийярто знал о взломе, пишут СМИ
Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Российские спецслужбы и связанные с ними хакеры не менее 10 лет имели доступ к IT-системе министерства иностранных дел Венгрии и атаковали другую киберинфраструктуру Венгрии. Об этом говорится в совместном материале центра журналистских расследований Direkt36 и портала Telex.hu, опубликованном 29 марта.

По информации источников журналистов, вредоносные программы проникли во внутреннюю IT-сеть МИД с помощью фишинговых атак и вложений электронной почты, содержащих вирусы, а затем распространились. В результате были поражены компьютеры более 150 объектов министерства и более 90 зарубежных представительств.

Собеседники СМИ говорят, что проблема скрывалась в течение многих лет и была обнаружена "так поздно, что уже невозможно ретроспективно сказать, в какие моменты и какими путями россияне проникли в системы МИД". 

Петер Сийярто, который возглавляет МИД Венгрии с 2014 года, знал о взломе "давно", говорится в публикации. По данным журналистов, в декабре, когда Сийярто получал орден от главы МИД РФ Сергея Лаврова, ему было известно об этом. Однако "нет никаких признаков того, что венгерское правительство публично протестовало против России в связи с атакой", пишут они. 

"Ко второй половине 2021 года стало ясно, что россияне полностью взломали компьютерную сеть и внутреннюю переписку министерства иностранных дел. Более того, они также взломали зашифрованную сеть, используемую для передачи ограниченных и конфиденциальных государственных сведений и дипломатической информации, которая может использоваться только при строгих мерах безопасности", – пишут расследователи и называют венгерскую дипломатию "открытой книгой" для России. 

После публикации этого расследования оппозиция призвала Сийярто уйти в отставку. 

"По обнародованной сегодня информации, россияне уже не в прихожей, а в кабинетах правительства: у российской спецслужбы годами практически неограниченный доступ ко всей ІТ-системе МИД. Этого могло бы не произойти, если бы [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан за последние 12 лет не сделал Венгрию российской колонией. [...] Реальное решение может принести смена правительства в целях укрепления обороноспособности Венгрии и подавления российского влияния", – заявили в оппозиционной коалиции "Единство Венгрии".

Контекст:

3 апреля в Венгрии должны состояться парламентские выборы. Ключевые соперники – партия Орбана "Фидес" и оппозиционная коалиция, которая на пост премьер-министра выдвинула беспатрийного политика Петера Марки-Зая.  

Как отмечает Euronews, согласно опросам, которые проводили в феврале, оппозиционную коалицию поддерживали "всего лишь на пару процентов меньше венгров", чем "Фидес".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, хакеры, Венгрия, Виктор Орбан, компьютеры, МИД Венгрии, расследование, переписка, Петер Сийярто, кибербезопасность, Петер Марки-Зай
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