"Если орден от Лаврова для него важнее". Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на парламентские выборы в Венгрии, Кулеба ответил

Соответствующее видеообращение Сийярто опубликовал в Facebook 30 марта.
По его словам, несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба якобы позвонил послу Украины в Будапеште Любовь Непоп, чтобы "посоветоваться о возможности влияния на венгерские выборы". При этом Сийярто не уточнил, откуда у него такая информация.
Кулеба отреагировал на обвинения главы МИД Венгрии в комментарии "Европейской правде".
"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали, – отметил Кулеба. – Если орден от [главы МИД РФ Сергея] Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать".
28 марта ключевой соперник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, оппозиционный беспартийный политик Петер Марки-Зай выразил сочувствие Украине после бомбардировок Мариуполя российскими оккупантами, на что Сийярто возмутился, отметив, что такая политика "втягивает Венгрию в войну".
В МИД Украины в ответ заявили, что "аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов в преддверии парламентских выборов".
"Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии", – подчеркнул спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Сийярто сообщил 30 декабря 2021 года в Facebook, что Лавров вручил ему орден Дружбы за заслуги в развитии двусторонних отношений РФ и Венгрии.
"Я получил от моего друга и коллеги Сергея Лаврова орден Дружбы, которым меня наградил президент России за заслуги в развитии двусторонних отношений. Я горжусь тем, что несмотря на крайне неблагоприятные глобальные и региональные события последних лет, мы смогли поддерживать наше сотрудничество с Москвой на основе взаимного доверия, согласно нашим национальным интересам, придерживаясь при этом наших союзнических обязательств", – написал Сийярто.
Как пример успешного развития отношений с РФ Сийярто назвал закупку Венгрией российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", а также контракт с "Газпромом" о поставках газа.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.
8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.
21 марта Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.
В конце марта после критики Орбана со стороны президента Украины Владимира Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.