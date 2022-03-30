"Если орден от Лаврова для него важнее". Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на парламентские выборы в Венгрии, Кулеба ответил

Лавров (справа) вручил Сийярто (слева) орден Дружбы, которым его наградил Путин "за заслуги в развитии двусторонних отношений" РФ и Венгрии Фото: Szijjártó Péter / Facebook

Соответствующее видеообращение Сийярто опубликовал в Facebook 30 марта.

По его словам, несколько дней назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба якобы позвонил послу Украины в Будапеште Любовь Непоп, чтобы "посоветоваться о возможности влияния на венгерские выборы". При этом Сийярто не уточнил, откуда у него такая информация.

Кулеба отреагировал на обвинения главы МИД Венгрии в комментарии "Европейской правде".

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Обидно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов выдумывать чушь и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали, – отметил Кулеба. – Если орден от [главы МИД РФ Сергея] Лаврова для него важнее, чем отношения со мной, то стоит так прямо и сказать".

28 марта ключевой соперник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, оппозиционный беспартийный политик Петер Марки-Зай выразил сочувствие Украине после бомбардировок Мариуполя российскими оккупантами, на что Сийярто возмутился, отметив, что такая политика "втягивает Венгрию в войну".

В МИД Украины в ответ заявили, что "аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов в преддверии парламентских выборов".

"Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии", – подчеркнул спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Сийярто сообщил 30 декабря 2021 года в Facebook, что Лавров вручил ему орден Дружбы за заслуги в развитии двусторонних отношений РФ и Венгрии.

"Я получил от моего друга и коллеги Сергея Лаврова орден Дружбы, которым меня наградил президент России за заслуги в развитии двусторонних отношений. Я горжусь тем, что несмотря на крайне неблагоприятные глобальные и региональные события последних лет, мы смогли поддерживать наше сотрудничество с Москвой на основе взаимного доверия, согласно нашим национальным интересам, придерживаясь при этом наших союзнических обязательств", – написал Сийярто.

Как пример успешного развития отношений с РФ Сийярто назвал закупку Венгрией российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", а также контракт с "Газпромом" о поставках газа.