Правящая партия Польши замораживает отношения с политической силой Орбана

Собеседники издания из "Права и справедливости" рассказали, что у польских властей "реальная проблема" с официальной Венгрией из-за ее отношения к российской агрессии против Украины.
"С одной стороны, Орбан не блокирует санкции ЕС, а с другой – он не может позволить себе фронтальное политическое столкновение с [президентом России] Владимиром Путиным", – пишет Onet.pl.
Отмечается также, что Венгрия отказывается поставлять Украине оружие и, хотя она является членом НАТО, не соглашается на переброску оружия через свою территорию.
"Пока мы замораживаем все контакты, кроме минимально необходимых на уровне правительства. Что потом? Честно говоря, я не знаю, что вам сказать", – сообщил изданию политик из правящей партии Польши.
Виктор Орбан долгое время пытался балансировать между стратегическим сотрудничеством с Кремлем и функционированием в рамках Европейского союза, и он много лет преуспевал в этом, пишет издание, отмечая, что "сейчас наступил момент испытания".
Орбан на практике показывает, насколько важны для него общие интересы с Кремлем – а это неприемлемо для правящей польской партии, подчеркивает Onet.pl.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.
8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.
21 марта Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.
После критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского Сийярто повторил: Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.
28 марта ключевой соперник Орбана на выборах оппозиционный беспартийный политик Петер Марки-Зай выразил сочувствие Украине после бомбардировок Мариуполя, на что Сийярто возмутился, отметив, что такая политика "втягивает Венгрию в войну".