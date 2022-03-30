Правящая партия Польши замораживает отношения с политической силой Орбана

Для партии "Право и справедливость" нынешняя политика Венгрии по отношению войны России в Украине является неприемлемой Фото: ua.depositphotos.com

Собеседники издания из "Права и справедливости" рассказали, что у польских властей "реальная проблема" с официальной Венгрией из-за ее отношения к российской агрессии против Украины.

"С одной стороны, Орбан не блокирует санкции ЕС, а с другой – он не может позволить себе фронтальное политическое столкновение с [президентом России] Владимиром Путиным", – пишет Onet.pl.

Отмечается также, что Венгрия отказывается поставлять Украине оружие и, хотя она является членом НАТО, не соглашается на переброску оружия через свою территорию.

"Пока мы замораживаем все контакты, кроме минимально необходимых на уровне правительства. Что потом? Честно говоря, я не знаю, что вам сказать", – сообщил изданию политик из правящей партии Польши.

Виктор Орбан долгое время пытался балансировать между стратегическим сотрудничеством с Кремлем и функционированием в рамках Европейского союза, и он много лет преуспевал в этом, пишет издание, отмечая, что "сейчас наступил момент испытания".

Орбан на практике показывает, насколько важны для него общие интересы с Кремлем – а это неприемлемо для правящей польской партии, подчеркивает Onet.pl.

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