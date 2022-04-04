Зеленский – россиянам: Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли

"Президенты обычно не записывают такие обращения, как это. Но сегодня я должен сказать именно так. Сказать после открывшегося в Буче и других наших городах, откуда выгнали оккупантов. Сотни убитых людей. Замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах. Заминированная территория. Заминированы даже тела убитых!" – сказал Зеленский.
Он отметил, что на этих территориях видны повсеместные последствия мародерства.
"На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы. Палачи. Насильники. Мародеры. Которые называют себя армией. И которые заслуживают только смерти после того, что они сделали. Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным?" – спросил президент Украины.
Он обратился к матерям российских солдатов.
"Российские матери! Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого. Нет души. Нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием", – подчеркнул Зеленский.
Он выразил желание, чтобы "все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы".
"Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли", – подытожил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче.