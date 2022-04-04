Зеленский о Мариуполе: Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ

"В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком ежедневно", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что обсуждается возможность "посреднической миссии с Турцией". Вероятно, он имел в виду заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, который говорил, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.
"Непросто там. Думаю, что в ближайшие дни, а может быть, в ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из которых около 210 – дети.
Андрющенко сообщал, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя заявляли в начале марта, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в городе остается около 130 тыс. мирных жителей.