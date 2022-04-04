Зеленский о Мариуполе: Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ

"В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком ежедневно", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что обсуждается возможность "посреднической миссии с Турцией". Вероятно, он имел в виду заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, который говорил, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

"Непросто там. Думаю, что в ближайшие дни, а может быть, в ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого", – заявил он.

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