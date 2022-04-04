"Азов" за день уничтожил в Маруиполе несколько единиц техники оккупантов и много пехоты – замкомандира полка Калина

Он проинформировал, что бойцы уничтожили два танка, многоцелевой бронетранспортер с зенитной установкой, а также "много пехоты".
"Вы спросите, а как нам, будучи 35 дней в блокаде, на 40-й день войны, удается продолжать борьбу? Я отвечу: мы верим в каждого из нас. Мы верим в Украину. Мы надеемся на военно-политическое руководство и безгранично любим нашу Родину", – заявил Калина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей, из которых около 210 – дети.
Андрющенко сообщал, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя заявляли в начале марта, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
4 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что в городе остается около 130 тыс. мирных жителей.