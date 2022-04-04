"Азов" за день уничтожил в Маруиполе несколько единиц техники оккупантов и много пехоты – замкомандира полка Калина

Он проинформировал, что бойцы уничтожили два танка, многоцелевой бронетранспортер с зенитной установкой, а также "много пехоты".

"Вы спросите, а как нам, будучи 35 дней в блокаде, на 40-й день войны, удается продолжать борьбу? Я отвечу: мы верим в каждого из нас. Мы верим в Украину. Мы надеемся на военно-политическое руководство и безгранично любим нашу Родину", – заявил Калина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)