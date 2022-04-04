Полк "Азов" предупредил, что от имени якобы их бойца рассылают фейковые письма журналистам и органам власти

"Обращение полка "Азов". По официальным электронным адресам представителей власти, министерств, журналистов и так далее приходят письма провокативного характера якобы от бойца полка "Азов". [...] Сам отправитель и изложенная им позиция не имеют никакого отношения к полку "Азов", – говорится в сообщении.
Представители "Азова" выяснили, что письма отправлены через хостинг в швейцарском Цюрихе, а электронный ящик создан только 22 марта 2022 года "вероятно, с целью распространения дискредитирующей информации".
"Поиск злоумышленников уже начался, поэтому не советуем никому повторять подобные фокусы. Мы все видим и знаем заранее", – заявили украинские военные.
На опубликованном скриншоте зафиксировано, как отправитель с ником Владимир Азов пишет, что "в бл...дских российских свиньях больше порядочности, чем в наших придворных шутах", и сказано о некой измене руководства Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)