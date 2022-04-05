В Харькове не планируют массовую эвакуацию населения – областная администрация

По информации мэра, из Харькова уехало около 30% жителей Фото: city.kharkov.ua

В ХОВА уверены, что военные смогут защитить Харьков, если российские оккупанты предпримут попытку захватить его.

"Военные действия продолжаются 41 день. Мы все понимаем, что враг планы по Харькову не менял. Единственное, что изменилось – прочность нашей обороны, она выросла в разы. Оккупанты не могут ни взять Харьков, ни подойти к нему. Поэтому эвакуационных мер в Харькове не проводим", – пояснил Синегубов.

Он добавил, что остается угроза обстрелов жилых домов.

"Большая часть жителей в первые недели активных боевых действий выехала за пределы города и области. Если есть возможность оставаться в безопасном месте, лучше там оставаться. На сегодняшний день есть железнодорожное сообщение, есть автомобильное сообщение, поэтому люди самостоятельно принимают решение", – сказал глава ОВА.

Минобороны Украины 4 апреля заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков.

За сутки 4 апреля российские оккупационные войска нанесли по Харькову и Харьковской области 54 удара из разных видов оружия дальнего действия.

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