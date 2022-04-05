В Харькове не планируют массовую эвакуацию населения – областная администрация

В ХОВА уверены, что военные смогут защитить Харьков, если российские оккупанты предпримут попытку захватить его.
"Военные действия продолжаются 41 день. Мы все понимаем, что враг планы по Харькову не менял. Единственное, что изменилось – прочность нашей обороны, она выросла в разы. Оккупанты не могут ни взять Харьков, ни подойти к нему. Поэтому эвакуационных мер в Харькове не проводим", – пояснил Синегубов.
Он добавил, что остается угроза обстрелов жилых домов.
"Большая часть жителей в первые недели активных боевых действий выехала за пределы города и области. Если есть возможность оставаться в безопасном месте, лучше там оставаться. На сегодняшний день есть железнодорожное сообщение, есть автомобильное сообщение, поэтому люди самостоятельно принимают решение", – сказал глава ОВА.
Минобороны Украины 4 апреля заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков.
За сутки 4 апреля российские оккупационные войска нанесли по Харькову и Харьковской области 54 удара из разных видов оружия дальнего действия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские военные пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.
28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.
По состоянию на утро 5 апреля в Харьковской области оккупанты убили 422 мирных жителя, в том числе 21 ребенка, сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.