В Кремле готовятся назначить Святаша гауляйтером Харькова – Найем

По информации Найема, Святаш (на фото) находится в Белгороде и оттуда "обзванивает своих подельников и предлагает им должности в своей будущей администрации в Харькове" Фото: Дмитрий Святаш / Facebook

"Министерство обороны сообщает, что денацификаторы готовятся к захвату Харькова. Хорошие люди говорят, что в Кремле уже даже подготовили кандидатуру будущего гауляйтера Харькова. Если помните, был такой Дмитрий Святаш – депутат-регионал и доверенное лицо [беглого президента Украины] Виктора Януковича на выборах 2004 года", – отметил Найем.

Он напомнил, что два года назад Святаш с семьей убежал в Россию, став участником программы "Соотечественники".

"Но сбежал он не из любви к мавзолею, а из ужаса перед Лукьяновским СИЗО. Потому что накануне "эмиграции" регионала объявили в розыск за мошенничество и завладение 1,1 млрд грн "Укрсиббанка". Так вот сейчас "соотечественник" Святаш сидит в Белгороде, обзванивает своих товарищей и подельников и предлагает им должности в своей будущей администрации в Харькове", – рассказал заместитель министра.

Минобороны Украины 4 апреля заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков.

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