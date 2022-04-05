В Кремле готовятся назначить Святаша гауляйтером Харькова – Найем

"Министерство обороны сообщает, что денацификаторы готовятся к захвату Харькова. Хорошие люди говорят, что в Кремле уже даже подготовили кандидатуру будущего гауляйтера Харькова. Если помните, был такой Дмитрий Святаш – депутат-регионал и доверенное лицо [беглого президента Украины] Виктора Януковича на выборах 2004 года", – отметил Найем.
Он напомнил, что два года назад Святаш с семьей убежал в Россию, став участником программы "Соотечественники".
"Но сбежал он не из любви к мавзолею, а из ужаса перед Лукьяновским СИЗО. Потому что накануне "эмиграции" регионала объявили в розыск за мошенничество и завладение 1,1 млрд грн "Укрсиббанка". Так вот сейчас "соотечественник" Святаш сидит в Белгороде, обзванивает своих товарищей и подельников и предлагает им должности в своей будущей администрации в Харькове", – рассказал заместитель министра.
Минобороны Украины 4 апреля заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков.
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8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка". По данным следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, "действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "Укрсиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн". В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение Нацагентству по розыску и управлению активами более 80% активов АИС.
9 октября Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании: по данным НАБУ, экс-депутат не указал в электронных декларациях за 2015-й и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "Укрсиббанк" (в декларации за 2015 год – $149,97 тыс. и €149,66 тыс, а в декларации за 2016 год – $467,51 тыс. и €450,36 тыс.).
Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-нардепа в розыск 8 ноября 2019 года.
В мае 2020 года стало известно, что Святаш получил убежище в России.