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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле готовятся назначить Святаша гауляйтером Харькова – Найем

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По информации Найема, Святаш (на фото) находится в Белгороде и оттуда "обзванивает своих подельников и предлагает им должности в своей будущей администрации в Харькове"
По информации Найема, Святаш (на фото) находится в Белгороде и оттуда "обзванивает своих подельников и предлагает им должности в своей будущей администрации в Харькове"
Фото: Дмитрий Святаш / Facebook

Бывший народный депутат от группы "Відродження" Дмитрий Святаш рассматривается Кремлем в качестве кандидата на руководителя Харькова в случае оккупации города. Об этом 4 апреля в Telegram написал заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Министерство обороны сообщает, что денацификаторы готовятся к захвату Харькова. Хорошие люди говорят, что в Кремле уже даже подготовили кандидатуру будущего гауляйтера Харькова. Если помните, был такой Дмитрий Святаш – депутат-регионал и доверенное лицо [беглого президента Украины] Виктора Януковича на выборах 2004 года", – отметил Найем.

Он напомнил, что два года назад Святаш с семьей убежал в Россию, став участником программы "Соотечественники".

"Но сбежал он не из любви к мавзолею, а из ужаса перед Лукьяновским СИЗО. Потому что накануне "эмиграции" регионала объявили в розыск за мошенничество и завладение 1,1 млрд грн "Укрсиббанка". Так вот сейчас "соотечественник" Святаш сидит в Белгороде, обзванивает своих товарищей и подельников и предлагает им должности в своей будущей администрации в Харькове", – рассказал заместитель министра.

Минобороны Украины 4 апреля заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 октября 2019 года прокуратура Киева сообщила Святашу о подозрении в завладении 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка". По данным следствия, бывший нардеп в течение 2008–2018 годов, "действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС, мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "Укрсиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб вышеуказанному банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн". В рамках этого уголовного производства были арестованы и переданы на ответственное хранение Нацагентству по розыску и управлению активами более 80% активов АИС.

9 октября Святашу объявили о подозрении в недостоверном декларировании: по данным НАБУ, экс-депутат не указал в электронных декларациях за 2015-й и 2016 годы факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "Укрсиббанк" (в декларации за 2015 год – $149,97 тыс. и €149,66 тыс, а в декларации за 2016 год – $467,51 тыс. и €450,36 тыс.).

Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-нардепа в розыск 8 ноября 2019 года.

В мае 2020 года стало известно, что Святаш получил убежище в России.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Мустафа Найем, Дмитрий Святаш, Белгород, война России против Украины
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