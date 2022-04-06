6 апреля в Украине будет проводиться эвакуация по 11 гуманитарным коридорам – Верещук

Из Мариуполя Донецкой области жители смогут выехать в Запорожье на собственном транспорте. Из Бердянска Запорожской области – в Запорожье (на собственном транспорте и автобусами).

Также будут работать гумкоридоры:

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Контекст:

5 апреля в Украине по гуманитарным коридорам эвакуировали 3,8 тыс. человек. В Запорожье за день на собственном транспорте доехали 2216 человек. Из них из Мариуполя – 1496 человек. 720 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

"Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного Креста, после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться", – сказала Верещук.