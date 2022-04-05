"Пока есть возможность – спасайте ваших детей!" Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться

Сегодня из Луганской области эвакуировали более тысячи человек Фото: Сергей Гайдай / Facebook

"Не медлите – выезжайте из области! Сегодня из Луганщины эвакуировано более тысячи человек. Пока есть возможность – спасайте ваших детей!" – призвал он.

Полицейские, религиозная организация и волонтеры помогли во вторник вывезти 515 жителей Лисичанска, 15 – Рубежного, 315 жителей Кременной и 235 – Северодонецка.

"Для оставшихся было завезено несколько тонн гуманитарной помощи: еда, лекарства и средства гигиены. Патрульная полиция уже развозит их по бомбоубежищам. Еще раз, не тяните! Ситуация обостряется. Автобусы ждут вас каждое утро", – подчеркнул Гайдай.

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