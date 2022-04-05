"Пока есть возможность – спасайте ваших детей!" Гайдай призвал жителей Луганской области эвакуироваться

"Не медлите – выезжайте из области! Сегодня из Луганщины эвакуировано более тысячи человек. Пока есть возможность – спасайте ваших детей!" – призвал он.
Полицейские, религиозная организация и волонтеры помогли во вторник вывезти 515 жителей Лисичанска, 15 – Рубежного, 315 жителей Кременной и 235 – Северодонецка.
"Для оставшихся было завезено несколько тонн гуманитарной помощи: еда, лекарства и средства гигиены. Патрульная полиция уже развозит их по бомбоубежищам. Еще раз, не тяните! Ситуация обостряется. Автобусы ждут вас каждое утро", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 марта Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют 70% Луганской области.
23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.
Ключевая задача, которую сейчас ставит перед собой РФ, – окружение ВСУ на востоке Украины. Об этом 4 апреля заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить о стойкости и мужестве людей, защищающих город. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал он.