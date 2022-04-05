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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Рубежном оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой, людей просят не выходить из укрытий

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Пары азотной кислоты вызывают раздражение дыхательных путей, людей попросили не открывать окна и двери
Пары азотной кислоты вызывают раздражение дыхательных путей, людей попросили не открывать окна и двери
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

В Рубежном Луганской области российские оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил 5 апреля в Facebook глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Он попросил людей не выходить из укрытий.

"Если вы в помещении – закройте двери и окна! Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", – добавил глава ОВА.

Гайдай попросил людей подготовить защитные маски, пропитанные раствором соды.

"При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", – пояснил он.

При попадании азотной кислоты в глаза необходимо их промыть их проточной водой в течение 10–30 минут. При попадании на кожу пораженную поверхность необходимо промыть мыльной водой или водой с питьевой содой. При проглатывании азотной кислоты нужно промыть желудок большим количеством воды.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5364347733598354&id=100000695401534

Гайдай позже сообщил в Facebook, что сейчас нет возможности установить, какое количество азота находилось в цистерне.

"Поднялся ярко-ржавого цвета дым. Это вещество достаточно токсичное. Наблюдайте за направлением ветра, мы не знаем, куда пойдет это токсичное облако. Берите маски защитные, благо их сейчас достаточно на каждом шагу", – сказал он.

Глава ОВА отметил, что после первого дождя кислота распадется, но когда он пойдет, никто не знает.

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/721118498887831/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 марта Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют 70% Луганской области.

23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.

Теги: Луганская область, Рубежное, отравление, Сергей Гайдай, война России против Украины, кислота, маски, российские оккупанты
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