В Рубежном оккупанты повредили цистерну с азотной кислотой, людей просят не выходить из укрытий

Он попросил людей не выходить из укрытий.
"Если вы в помещении – закройте двери и окна! Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", – добавил глава ОВА.
Гайдай попросил людей подготовить защитные маски, пропитанные раствором соды.
"При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", – пояснил он.
При попадании азотной кислоты в глаза необходимо их промыть их проточной водой в течение 10–30 минут. При попадании на кожу пораженную поверхность необходимо промыть мыльной водой или водой с питьевой содой. При проглатывании азотной кислоты нужно промыть желудок большим количеством воды.
Гайдай позже сообщил в Facebook, что сейчас нет возможности установить, какое количество азота находилось в цистерне.
"Поднялся ярко-ржавого цвета дым. Это вещество достаточно токсичное. Наблюдайте за направлением ветра, мы не знаем, куда пойдет это токсичное облако. Берите маски защитные, благо их сейчас достаточно на каждом шагу", – сказал он.
Глава ОВА отметил, что после первого дождя кислота распадется, но когда он пойдет, никто не знает.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 марта Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют 70% Луганской области.
23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.