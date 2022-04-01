Гайдай о жестокости российский армии в Украине: Это гопник, который в состоянии наркотического опьянения попадает в музей. Что он делает? Ломает скульптуры

"Через жестокость они пытаются восстановить социальную несправедливость – что у нас получается лучше, чем у них. Что мы свободнее, чем они. Это гопник, который в состоянии наркотического опьянения попадает в музей. Все, что вокруг него – картины, скульптуры – ему чуждо. Что он делает? Ломает скульптуры, крошит картины. Это просто варвар. Эти существа понимают только один аргумент – силу. Выйдет несколько человек, надают подзатыльников – тогда оно садится, мочится под себя со страху, трясется и говорит, что больше никогда так делать не будет. И на этом все заканчивается. А если ходить и говорить "ну, ребята, будьте ж людьми, ну давайте как-то цивилизованно что-то решать" – никакого толку не будет", – подчеркнул Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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