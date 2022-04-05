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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты каждую ночь штурмуют Рубежное и Попасную, но безрезультатно – Луганская ОВА

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В ОВА сообщили, что из Рубежного и Попасной трудно эвакуировать людей и доставлять туда гумпомощь
В ОВА сообщили, что из Рубежного и Попасной трудно эвакуировать людей и доставлять туда гумпомощь
Фото: Сергій Гайдай /Facebook

Российские захватчики осуществляют перегруппировку войск на востоке Украины и сосредотачивают усилия на подготовке наступательной операции. В частности, они ежедневно атакуют Рыбежное и Попасную Луганской области. Об этом 5 апреля сообщил в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки каждую ночь пытаются продвинуться в Рубежном и Попасной, но каждую ночь несут потери. Доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов", – отметил Гайдай.

Он добавил, что из Рубежного и Попасной трудно эвакуировать людей и доставлять туда гумпомощь.

Оккупантам также не удался ночной штурм сел Горной общины, сообщил глава ОВА.

По данным Гайдая, в поселке Боровское Северодонецкой общины оккупанты обстреливали из артиллерии позиции подразделений Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру, а в Северодонецке в результате мощных обстрелов со стороны захватчиков снова перебит газопровод.

"В общей сложности наши защитники отбили семь атак врага. В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника", – рассказал глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/142199718319420

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ход российско-украинских переговоров кардинально изменится, когда Украина даст жесточайший отпор оккупантам на Донбассе, сказал Гайдай в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Он также отметил, что сейчас все основные усилия оккупантов будут брошены на то, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, Северодонецк, Рубежное, газопровод, Попасная, артиллерия, Сергей Гайдай, Горное, обстрелы, наступление, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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