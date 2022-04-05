Российские оккупанты каждую ночь штурмуют Рубежное и Попасную, но безрезультатно – Луганская ОВА

В ОВА сообщили, что из Рубежного и Попасной трудно эвакуировать людей и доставлять туда гумпомощь Фото: Сергій Гайдай /Facebook

"Орки каждую ночь пытаются продвинуться в Рубежном и Попасной, но каждую ночь несут потери. Доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов", – отметил Гайдай.

Он добавил, что из Рубежного и Попасной трудно эвакуировать людей и доставлять туда гумпомощь.

Оккупантам также не удался ночной штурм сел Горной общины, сообщил глава ОВА.

По данным Гайдая, в поселке Боровское Северодонецкой общины оккупанты обстреливали из артиллерии позиции подразделений Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру, а в Северодонецке в результате мощных обстрелов со стороны захватчиков снова перебит газопровод.



"В общей сложности наши защитники отбили семь атак врага. В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника", – рассказал глава ОВА.

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