Под Северодонецком оккупанты перебили газопровод, без газа почти вся Луганская область – глава обладминистрации

"Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 мм, почти вся область без газа. [...] Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться", – написал он.

По данным главы обладминистрации, в газопровод попал снаряд.

"Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тыс. абонентов", – объяснил Гайдай.

Он уточнил, что "в общей сложности без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и шесть частично".

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