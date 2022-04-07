Российские войска обстреляли Балаклею, погибло три человека – прокуратура

"По данным следствия, 6 апреля военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел по жилым домам в Балаклее Изюмского района. В результате этого жилье людей частично разрушено. От обстрелов погибло три человека", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.