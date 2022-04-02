Российские оккупанты обстреляли больницу в Балаклее – глава Харьковской ОВА

Синегубов об обстреле больницы: Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Российские кафиры попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено. Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей. Это очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины!" – говорится в сообщении.

Синегубов напомнил, что Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Обстрел мирного населения россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные силы Украины в нападении на гражданских, это очередная ложная ложь российской пропаганды и военная провокация", – добавил глава ОВА.

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