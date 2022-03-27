Российскому летчику, который бомбил Балаклею, сообщили о подозрении

Российский самолет был сбит, а летчик взят в плен Фото: EPA

"По данным следствия, 27 февраля 2022 года пилот истребителя СУ-30СМ вылетел из аэродрома Курска и пересек границу Украины. Выполняя преступный приказ политического и военного руководства страны-агрессора, подозреваемый совершил бомбардировку Балаклеи Харьковской области осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ-250. В результате авианалета повреждены жилые дома и объекты местной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

13 марта самолет, на котором летел российский военный, был сбит, а он катапультировался и был взят в плен.

Летчику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В Офисе генпрокурора отметили, что действия подозреваемого нарушают ст. 51 и 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).

"Согласно нормам международного гуманитарного права, на время следствия он будет находиться в одном из учреждений исполнения наказаний, определенных как место содержания военнопленных", – говорится в сообщении.

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