В Балаклее глава общины пошел на сотрудничество с оккупантами, ему грозит пожизненное – глава Харьковской ОВА

"Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами. О чем публично заявил жителям общины. Он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан. Иван Столбовой сейчас собирается работать с теми, кто убивает людей и разрушает наши города", – написал он.

Синегубов подчеркнул, что главу Балаклейской общины "ждет 15-летнее заключение до пожизненного лишения свободы".

"Такое наказание будет для каждого, кто сядет за стол переговоров с российскими оккупантами", – заявил глава обладминистрации.

т