В Раду внесли законопроект, предусматривающий запрет партии за сотрудничество с государством-агрессором

Авторами законопроекта являются несколько десятков народных депутатов, в парламент документ внесла нардеп от "Слуги народа", постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря.

Законопроект предлагает внести изменения в закон о политических партиях, предусмотрев их запрет за "сотрудничество, направленное против независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, с политическими партиями, общественными организациями, которые имеют отношение к государству, признанному Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".

В случае выявления нарушений с административным иском о запрете политической партии в суд сможет обратиться "центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований".

В законопроекте прописано, что имущество партии в таком случае переходит в собственность государства.

Документ передан на рассмотрение руководству Рады.