Войска РФ перегруппировываются, они намерены наступать на Харьков – глава украинской военной разведки

Журналистка СNN Кристиан Анампур спросила его, как будет выглядеть следующая фаза войны – ближайшую неделю-две или месяц.

Буданов рассказал, что оккупанты перегруппировываются в направлении города Изюм Харьковской области через российский Белгород.

"Они движутся через Белгород. Они набирают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине. В первую очередь они планируют продвигаться к Харькову. Они будут пытаться добить город Мариуполь и только после этого могут попытаться инициативно продвинуться к Киеву, – сообщил глава ГУР. – Они пытаются захватить Харьков с первого дня, но у них ничего не вышло".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом, которое фиксировалось в последующие дни, президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников". Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что, по информации разведки Альянса, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.

2 марта Министерство обороны Украины сообщило, что вся Киевская область освобождена от оккупантов. 4 марта в Черниговской облгосадминистрации рассказали, что оккупанты отошли от Чернигова и выходят из других населенных пунктов региона, а 5 апреля оперативное командование "Север" сообщило, что взяло под охрану государственную границу Украины в Черниговской области.

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил 6 апреля, что российские оккупанты завершают перегруппировку выведенных войск и подготовку к наступательной операции на востоке Украины, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщили в облгосадминистрации. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявил глава региона Олег Синегубов.