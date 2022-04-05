В Чернигове после отступления российских оккупантов восстанавливают коммуникации. Глава ОВА призвал людей пока не возвращаться в город

Он призвал граждан, которые покинули Чернигов, не торопиться возвращаться в областной центр.
"Есть большая проблема – коммуникации города, которые на многих участках уничтожены. Чем меньше сейчас ресурсов будет потреблять город Чернигов, тем быстрее мы его восстановим. Я понимаю желание каждого вернуться, но пока я прошу носить это желание в сердце", – сказал Чаус.
Он отметил, что коммунальные службы постараются решить вопрос восстановления коммуникаций в максимально сжатые сроки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.
В начале апреля ВСУ оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.
В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".