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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чернигове после отступления российских оккупантов восстанавливают коммуникации. Глава ОВА призвал людей пока не возвращаться в город

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Чаус: Я понимаю желание каждого вернуться, но пока я прошу носить это желание в сердце
Чаус: Я понимаю желание каждого вернуться, но пока я прошу носить это желание в сердце
Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

В Черниговской области после отступления российских оккупантов начали восстанавливать коммуникации. Об этом 5 апреля в Facebook заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он призвал граждан, которые покинули Чернигов, не торопиться возвращаться в областной центр.

"Есть большая проблема – коммуникации города, которые на многих участках уничтожены. Чем меньше сейчас ресурсов будет потреблять город Чернигов, тем быстрее мы его восстановим. Я понимаю желание каждого вернуться, но пока я прошу носить это желание в сердце", – сказал Чаус.

Он отметил, что коммунальные службы постараются решить вопрос восстановления коммуникаций в максимально сжатые сроки.

https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/videos/1125821408204043/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

В начале апреля ВСУ оттеснили противника на киевском и черниговском направлениях. Так, 1 апреля Генштаб ВСУ сообщил о взятии под контроль 28 населенных пунктов, которые находятся с восточной и западной сторон Киева.

В Белом доме заявили, что перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

Теги: Россия, Украина, Чернигов, война России против Украины, Вячеслав Чаус
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