В Чернигове после отступления российских оккупантов восстанавливают коммуникации. Глава ОВА призвал людей пока не возвращаться в город

Чаус: Я понимаю желание каждого вернуться, но пока я прошу носить это желание в сердце Фото: Viacheslav Chaus / Facebook

Он призвал граждан, которые покинули Чернигов, не торопиться возвращаться в областной центр.

"Есть большая проблема – коммуникации города, которые на многих участках уничтожены. Чем меньше сейчас ресурсов будет потреблять город Чернигов, тем быстрее мы его восстановим. Я понимаю желание каждого вернуться, но пока я прошу носить это желание в сердце", – сказал Чаус.

Он отметил, что коммунальные службы постараются решить вопрос восстановления коммуникаций в максимально сжатые сроки.

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