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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ведутся переговоры по организации гуманитарного коридора из Чернигова – Кирилл Тимошенко

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Кирилл Тимошенко: Делаем все, чтобы люди, желающие уехать из Чернигова, могли это сделать
Кирилл Тимошенко: Делаем все, чтобы люди, желающие уехать из Чернигова, могли это сделать
Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Ситуация в Чернигове остается напряженной, украинские власти делают все возможное, чтобы в городе и области была еда и вода. Также ведутся переговоры по открытию гуманитарного коридора из города. Об этом во время прямого включения на украинских телеканалах рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Видео он опубликовал в своем Telegram.

По его словам, совместными усилиями Вооруженных cил и власти делается все необходимое, чтобы Чернигов и регион в целом не превратился во второй Мариуполь.

"Ситуация в Чернигове действительно напряженная. Большое спасибо городскому голове и областной военной администрации: они работают в тандеме и делают все, чем могут помочь людям. Действительно, электричества нет и воды нет. Но за последние недели усилиями и "Укрзалізниці", и автомобильным транспортом было направлено очень много гуманитарной помощи в город Чернигов и Черниговскую область, чтобы у людей было просто что есть и пить", – подчеркнул Тимошенко.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры по открытию гуманитарного коридора из города и заверил – власть делает все, чтобы у Чернигова была вся необходимая провизия.

"Мы пытаемся в последние дни проговорить и сделать коридор из Чернигова. Но, к сожалению, оккупанты обстреливают из артиллерии все имеющиеся проезды из города Чернигова в Киев. Как вы помните, еще неделю тому назад мы могли и вывозили. В настоящее время централизованного выхода нет. Только волонтеры и люди самостоятельно могут по несогласованным коридорам выезжать из Чернигова. Но мы делаем все для того, чтобы в Чернигове была еда, чтобы была теплая одежда, вода и все остальное", – заявил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко призвал не распространять ложную информацию в сети о ситуации в области и не создавать панику среди местного населения.

"Большая просьба – не разгонять фейки. Мы делаем все, чтобы там была вода, еда. И делаем все, чтобы люди, желающие уехать из Чернигова, могли это сделать", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Чернигове российские захватчики разбомбили автомобильный мост через Десну, который соединяет город со столицей. По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город. глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подчеркнул в своем Telegram, что разрушение моста не помешает доставлять гуманитарную помощь в областной центр.

Оккупанты продолжают вести неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам. От обстрелов пострадала в том числе опорная больница №2.

С начала вторжения РФ в Украину (24 февраля), по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина. По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по фактам совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.

16 марта российские оккупанты обстреляли людей в Чернигове, стоявших в очереди за хлебом, погибли не менее 10 человек.

17 марта в Чернигове обнаружили тела 53 погибших.

Теги: Чернигов, Черниговская область, Кирилл Тимошенко, Вячеслав Чаус, Черниговская ОГА
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