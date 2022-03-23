Ведутся переговоры по организации гуманитарного коридора из Чернигова – Кирилл Тимошенко

Кирилл Тимошенко: Делаем все, чтобы люди, желающие уехать из Чернигова, могли это сделать Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

По его словам, совместными усилиями Вооруженных cил и власти делается все необходимое, чтобы Чернигов и регион в целом не превратился во второй Мариуполь.

"Ситуация в Чернигове действительно напряженная. Большое спасибо городскому голове и областной военной администрации: они работают в тандеме и делают все, чем могут помочь людям. Действительно, электричества нет и воды нет. Но за последние недели усилиями и "Укрзалізниці", и автомобильным транспортом было направлено очень много гуманитарной помощи в город Чернигов и Черниговскую область, чтобы у людей было просто что есть и пить", – подчеркнул Тимошенко.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры по открытию гуманитарного коридора из города и заверил – власть делает все, чтобы у Чернигова была вся необходимая провизия.

"Мы пытаемся в последние дни проговорить и сделать коридор из Чернигова. Но, к сожалению, оккупанты обстреливают из артиллерии все имеющиеся проезды из города Чернигова в Киев. Как вы помните, еще неделю тому назад мы могли и вывозили. В настоящее время централизованного выхода нет. Только волонтеры и люди самостоятельно могут по несогласованным коридорам выезжать из Чернигова. Но мы делаем все для того, чтобы в Чернигове была еда, чтобы была теплая одежда, вода и все остальное", – заявил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко призвал не распространять ложную информацию в сети о ситуации в области и не создавать панику среди местного населения.

"Большая просьба – не разгонять фейки. Мы делаем все, чтобы там была вода, еда. И делаем все, чтобы люди, желающие уехать из Чернигова, могли это сделать", – сообщил он.

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